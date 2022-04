Dutzende von zivilen Opfern im ukrainischen Butscha sind offenbar durch winzige Metallpfeile von Granaten getötet worden, die von russischer Artillerie aus abgefeuert wurden, sogenannter »Flechette-Artillerie«. Entsprechende Recherchen veröffentlichte der britische » Guardian « am Sonntag und untermauerte damit Zeugenaussagen, welche die » Washington Post « einige Tage zuvor zusammengetragen hatte.

Flechette-Munition (Archivbild): Bis zu 8000 Pfeile in einer einzigen Granate

Der »Guardian« bezieht sich in seinem Bericht unter anderem auf die Aussagen von Pathologen, welche die Opfer aus Massengräbern nördlich von Kiew obduziert hätten. »Wir fanden mehrere wirklich dünne, nagelartige Objekte in den Körpern von Männern und Frauen und auch andere meiner Kollegen in der Region«, zitiert das Blatt den ukrainischen Gerichtsmediziner Vladyslav Pirovskyi. »Die Mehrheit dieser Körper kommt aus der Region Bucha-Irpin.« Mehrere unabhängige Waffenexperten hätten Bilder der Munition überprüft und dem »Guardian« bestätigt, dass es sich um Flechette-Artillerie handele, eine Waffe, die bereits aus dem Ersten Weltkrieg bekannt sei.