Führungswechsel im Juli Hongkongs umstrittene Regierungschefin Lam will keine zweite Amtszeit

Unter Carrie Lams Führung wurden die politischen Freiheiten in Hongkong massiv beschnitten und die Opposition verfolgt. Nun bahnt sich ein Wechsel an der Spitze der Sonderverwaltungszone an. Die 64-Jährige will nicht erneut antreten.