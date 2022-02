Krieg gegen die Ukraine Dutzende Verletzte nach Raketenangriffen auf Charkiw

Während die Delegationen verhandeln, greift Russland offenbar weiter Ziele in der Ukraine an. In der umkämpften Stadt Charkiw sollen Raketenangriffe laut ukrainischem Innenministerium Dutzende Menschen schwer verletzt haben.