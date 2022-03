Fototagebuch aus Charkiw »Beweise, dass wir noch am Leben sind«

Familien, die seit zwölf Tagen in U-Bahn-Abteilen leben, Künstlerinnen in Widerstands-Kellern: Der Fotograf Pavel Dorogoy aus der umkämpften Stadt Charkiw besucht dieses Mal Überlebende in unterirdischen Tunneln.