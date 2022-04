Charkiw zwischen Todesangst und Trotz Die Straßenkehrer fegen immer noch die Bürgersteige

In Charkiw gehen Putins Truppen besonders brutal vor – ausgerechnet hier, wo die Mehrheit Russisch spricht. Keiner zählt mehr die Toten. Was richten Raketen, Sirenen, Trauer und Wut an bei jenen, die noch ausharren?