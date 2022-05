Ljubow Slobina verließ das Dorf nie, als eine der wenigen. Am 24. Februar, dem ersten Tag der Invasion, sah sie Raketen am Himmel. Am dritten Kriegstag rollten die russischen Truppen schon durch die Straßen: Panzer und Lastwagen, drei Dutzend Militärfahrzeuge insgesamt. 300 Meter vor ihrem Bauernhof machten sie halt, so schildert es die 62-Jährige.

Ende März rückte die ukrainische Armee in Mala Rohan ein und trieb die russischen Truppen wieder heraus. Die reagierten mit Artilleriebeschuss. Im Ort wurde es zu gefährlich, die meisten der knapp 3000 Einwohner flohen. Nun kehren sie nach und nach zurück. Die ukrainischen Verteidiger haben die Russen inzwischen so weit zurückgedrängt, dass die Dorfbewohner wieder in ihre Häuser können.

Doch als die ukrainische Armee vorrückte und die russischen Soldaten sich zurückzogen, hätten Letztere auch ihren Hof beschossen, sagt Slobina. Auf dem Gut brachen Brände aus. 140 Tiere seien getötet worden, so die 62-Jährige, 170 habe sie retten können, vor allem Schweine. Die Spuren jenes Tages sind noch immer auf dem Betriebsgelände sichtbar: Das Wellblech über mehreren Gebäuden ist verkohlt, ein abgefackelter Raupentraktor rostet dahin. »Das war am 26. März«, sagt Slobina, »meinem Geburtstag«.

Etwa 200 Menschen seien in den vergangenen Tagen nach Mala Rohan zurückgekehrt, schätzt die Gemeinderätin Slobina. Zwei Dutzend von ihnen haben sich an diesem Samstagmittag an einer Straßenecke versammelt, um die Hilfspakete entgegenzunehmen. An eines haben sich die Rückkehrer nach nur wenigen Tagen gewöhnt: Artilleriefeuer, sehr laut und sehr nah.

Militärisch formiert sich eine Gegenoffensive, die über die Region hinaus bedeutsam werden könnte.

Menschen aus immer mehr Dörfern berichten über das Leben unter russischer Besatzung.

Die zweitgrößte Stadt der Ukraine, die über Wochen so heftig beschossen wurde wie nur wenige andere Landesteile, wird entlastet.

»Bis zur russischen Grenze«

Laut Militärexperten könnten die ukrainischen Truppen die Angreifer schon bald so weit zurückdrängen, dass Charkiw gar nicht mehr in der Reichweite ihrer Artillerie ist. Ihre Gegenoffensive nordöstlich der Stadt verlaufe so erfolgreich, dass die Ukrainer »in den kommenden Tagen oder Wochen bis zur russischen Grenze« vorstoßen dürften, schreibt etwa das »Institute for the Study of War« (ISW), eine Denkfabrik in Washington.

Die Geländegewinne bei Charkiw könnten sich auch auf den russischen Feldzug im Donbass auswirken. Die Ukrainer könnten die russischen Befehlshaber mit ihren Erfolgen zwingen, zusätzliche Truppen ins Umland von Charkiw zu schicken – Truppen, die sie eigentlich für ihre Offensive im Donbass benötigen.

Laut ISW könnten selbst solche Verstärkungen nicht genügen, um einen Vormarsch der Ukrainer bis an die Grenze zur russischen Region Belgorod zu verhindern.

Mit dem Zurückdrängen der russischen Truppen haben sich Menschen aus verschiedenen Dörfern der Region in Sicherheit gebracht. Einige von ihnen sind in einer Berufsschule für Friseurinnen und Köche im Südwesten von Charkiw untergekommen. Sie schlafen in den Zimmern des Internats.