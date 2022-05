Mala Rohan, ein kleines Dorf nordöstlich von Charkiw. Zerstörte Panzer, Häuser in Trümmern – der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch hier deutliche Spuren hinterlassen. Aber: Ganz langsam kehrt Leben in den Ort zurück.

Alexander Sarovic, DER SPIEGEL:

»Die ukrainische Verteidiger haben ihn schon vor längerem befreit, aber der Beschuss durch die russischen Truppen ging weiter. Deswegen konnten die Bewohner nur nach und nach zurückkehren. Sie trickeln jetzt nach und nach ein.«

Sie kehren zurück in ein Dorf, das übersät ist von zerstörtem Kriegsgerät. Laut der ukrainischen Seite richteten die russischen Truppen hier in diesem Gebäude eine Basis ein, mehr als einen Monat besetzt Putins Armee Mala Rohan.

Knapp 3000 Menschen lebten hier vor dem Krieg, nur etwa 200 blieben, als der Ort schon früh unter russische Kontrolle geriet.

Liubow Zlobina besitzt mit ihrem Mann einen Bauernhof in dem Dorf. Sie erzählt aus der Zeit der Besatzung.

Liubow Zlobina, Einwohnerin von Mala Rohan:

»Alle standen unter Schock, es gab kein Brot, alle Geschäfte waren geschlossen, die Straßen in die Stadt waren gesperrt. Aber wir konnten um sie herum gehen, durch die Obstgärten und Felder.«

Und immer wieder kamen russische Truppen auf ihren Hof.

Liubow Zlobina, Einwohnerin von Mala Rohan:

»Sie sind fast jeden Tag gekommen, haben den Bauernhof immer wieder durchsucht, haben nach Drohnen geschaut. Sie sagten, dass Drohnen auf dem Bauernhof versteckt seien. Sie haben überall nach den Drohnen gesucht, kamen hierher, um sich Essen zu holen. Sie haben genommen, was immer sie gesehen haben.«

Es gibt Berichte von Vergewaltigungen während der Zeit unter russischer Kontrolle – und von Todesopfern.

Ende März eroberten die ukrainischen Streitkräfte den Ort zurück.

Dmytro, ukrainischer Soldat:

»Hier waren mindestens zehn Personen. Man sieht hier Mattratzen. Das Fahrzeug haben sie als Schutz benutzt. Und als wir angefangen haben, mit Artillerie zu schießen, sind sie weggelaufen.«

Unabhängig zu überprüfen sind diese Infos der ukrainischen Armee nicht.

Als sich Putins Armee zurückzog, so berichten es wiederum Bewohner, schossen die Soldaten um sich.

Der Bauernhof von Liubow Zlobina fing unter Beschuss Feuer.

Das Geschoss ist hier eingeschlagen, also konnten wir nicht in die Scheune. Mein Mann hat die Wand niedergerissen. Ich habe ihm gesagt: Reiß die Scheune ein. Die Tiere haben geschrien, Kälber, Ferkel, ich habe ihm gesagt, er soll die Wand niederreißen und wir haben es geschafft, die Hälfte herauszuholen. Die andere Hälfte ist verbrannt, die Hälfte der Scheune, die Kälber drinnen, die Ferkel . Die Hälfte haben wir gerettet, einige von den kleineren haben wir durch die Fenster herausgeholt.

Nun, mehr als einen Monat später, mehren sich die ukrainischen Erfolge, die Frontlinie entfernt sich immer weiter von Mala Rohan und von Charkiw.

Alexander Sarovic, DER SPIEGEL:

»Hier östlich von Charkiw und auch weiter im Norden haben die ukrainischen Truppen die russischen Angreifer mittlerweile sehr weit zurückgedrängt. Letzte Nacht meldete die ukrainische Armee weitere Geländegewinne. Es ist inzwischen so, dass sich eine richtige Gegenoffensive geformt hat. Und die könnte die Russen so weit zurückdrängen, dass Charkiw gar nicht mehr in der Reichweite seiner Artillerie ist.«

Schon jetzt sorgen die Erfolge der Ukrainer für Entlastung in der Großstadt. Die Kriegsschäden sind natürlich unübersehbar und gerade der Stadtteil Saltiwka im Nordosten wird nach wie vor immer wieder beschossen, insgesamt schlagen laut Behörden aber nur noch zwei bis fünf Geschosse täglich ein. Es waren mal 50 bis 80.

Und: Die Entwicklung in der Region Charkiw könnte sich auch auf den russischen Feldzug im Donbass auswirken. Wollen die russischen Befehlshaber rund um Charkiw nicht noch weiter zurückgedrängt werden, könnten sie Verstärkungen hier her schicken müssen. Verstärkungen, die sie eigentlich für ihre Offensive im Donbass bräuchten.