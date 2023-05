Das Weiße Haus drängte Tuberville demnach am Mittwoch, seine Blockadehaltung aufzugeben. Diese gefährde die nationale Sicherheit.

Brown ist der erste Schwarze an der Spitze einer Teilstreitkraft des US-Militärs. Vor ihm war mit dem derzeitigen Verteidigungsminister Colin Powell erst ein anderer Schwarzer Generalstabschef. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz vor knapp drei Jahren hatte Brown mit einem emotionalen Video für Aufsehen gesorgt. Darin hatte er über seine eigenen Erfahrungen in der Armee gesprochen.

»Ich denke an meine Karriere in der Air Force, wo ich oft der einzige Afroamerikaner in meiner Staffel war, oder als ranghoher Offizier der einzige Afroamerikaner im Raum.« Er habe oft den Eindruck gehabt, »zwei Mal so hart arbeiten« zu müssen wie andere, um seinen Vorgesetzten zu beweisen, dass Vorurteile über Schwarze falsch seien.