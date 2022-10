Gut siebeneinhalb Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf die Satirezeitschrift »Charlie Hebdo« in Paris hat ein Berufungsgericht hohe Strafen gegen zwei Beschuldigte verhängt. Der 37-jährige Ali Riza Polat wurde am Donnerstag wegen Beihilfe zu Verbrechen mit Terrorhintergrund zu lebenslanger Haft verurteilt. Ende 2020 hatte er in einem ersten Verfahren eine Haftstrafe von 30 Jahren erhalten. Ein weiterer Angeklagter, der 41 Jahre alte Amar Ramdani, gegen den das Gericht damals 20 Jahre Haft verhängte, erhielt nun eine Strafe von 13 Jahren.