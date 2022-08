Nach Attacke auf Schriftsteller Mutmaßlicher Angreifer von Salman Rushdie offiziell angeklagt

Der mutmaßliche Attentäter von Schriftsteller Salman Rushdie ist von einer Grand Jury in den USA offiziell angeklagt worden. In einem Gerichtssaal in der Stadt Chautauqua im Bundesstaat New York plädierte der 24 Jahre alte Hadi M. am Donnerstag auf »nicht schuldig«, wie mehrere US-Medien berichten. Ermittler werfen M. versuchten Mord zweiten Grades sowie Angriff mit einer tödlichen Waffe und der Absicht versuchter Körperverletzung vor.