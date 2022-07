Es sollte eine unbeschwerte Feier werden, doch es kam zu einem Blutbad: Mindestens sechs Menschen starben gestern in einem Vorort von Chicago bei den Feierlichkeiten zum 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag. Weitere 25 Menschen im Alter von 8 bis 85 Jahren mussten laut Behörden mit Schusswunden behandelt werden.

Dick Durbin, Senator Illinois

»Es bricht mir das Herz. Diese Geschichten, die jetzt rausgekommen. Es sind Dinge passiert, die sie nie vergessen werden. Es passierte diesen wunderbaren Menschen, die einfach nur mit ihren Familien die Parade zum 4. Juli sehen wollten. Was für ein amerikanischer Tag, was für eine amerikanische Erfahrung und was für eine amerikanische Tragödie folgte dann«

Offenbar feuerte der Täter wahllos von einem Hausdach aus auf die Besucher der Straßenparade, die mit ihren Motivwagen, Tanz-Gruppen und Musik-Kapellen an den deutschen Straßenkarneval erinnert. Wenige Stunden nach der Tat konnte der mutmaßliche Täter nach einer kurzen Verfolgungsjagd festgenommen werden.

Louis Jogmen, Polizeichef Highland Park

»Unsere Ermittler haben unermüdlich an der Aufklärung zu diesem Amoklauf gearbeitet. Durch die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden sowie Informationen und Hinweise aus der Bevölkerung konnte ein Verdächtiger identifiziert werden. Unsere Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, mehr über den Verdächtigen zu erfahren. Wir erhalten weiterhin Hinweise aus der Öffentlichkeit und von Partnern der Strafverfolgungsbehörden, und wir gehen jedem einzelnen Hinweis nach.«

Über ein mögliches Motiv kann die Polizei im Moment noch nichts sagen.

Aber wieder einmal wird in den USA über sinnlose Waffengewalt und schärfere Gesetze diskutiert. US-Präsident Joe Biden zeigte sich am Abend schockiert.

Joe Biden, US-Präsident

»Sechs Menschen sind gestorben und andere sind verwundet, aber wir haben noch viel zu tun. Wir müssen das unter Kontrolle bringen. Wir müssen das in den Griff bekommen. Aber nachdem ich das gesagt habe, möchte ich eine kurze Schweigeminute für all diese Familien einlegen.«

Weitreichende Reformen der Waffengesetze scheitern immer wieder am Widerstand der Republikaner im Kongress und am Einfluss der mächtigen Waffenlobby-Organisation NRA.

Jay Robert Pritzker, Gouverneur Illinois

»Ich bin wütend, dass Familien durch das, was heute geschehen ist, für immer gebrochen sind. Ich bin wütend, dass Kinder und ihre Familien traumatisiert wurden. Ich bin wütend, dass dies in Gemeinden in ganz Illinois und Amerika geschieht. Ich bin wütend, weil es nicht so sein muss, und wir als Nation, nun ja, wir lassen es weiterhin zu. Während wir den 4. Juli nur einmal im Jahr feiern, sind Massenerschießungen zu einer wöchentlichen, ja wöchentlichen Tradition geworden.«

Bei der gefundenen Schusswaffe in Highland Park habe es sich um ein »leistungsstarkes Gewehr« gehandelt. Meist kommen bei solchen Bluttaten in den USA Sturmgewehre zum Einsatz.