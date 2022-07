Die Feier hatte gerade erst begonnen, plötzlich fielen Schüsse. Diese Amateur-Videoaufnahmen zeigen die Menschenmenge bei einer Parade zum amerikanischen Nationalfeiertag in Highland Park, einem Vorort von Chicago – kurz vor Beginn eines Amoklaufs. Dabei wurden mehrere Menschen getötet, Dutzende wurden verletzt.

Alexander, Augenzeuge: »Ich dachte, es wäre die Marine, die zur Flagge salutiert. Doch dann sah ich Menschen davonlaufen. Ich habe meinen Sohn hochgehoben und bin auch weggelaufen. Als die Schüsse wieder losgingen, habe ich meinen Sohn in meinem Müllcontainer versteckt.«

Amarani Garcia, Augenzeugin: »Ich erinnere nur an Rauch am Boden. Wir waren in der Nähe, als es passiert ist. Ich hörte Schussgeräusche, wie die Waffen erneut aufgeladen wurde. Menschen schrien und liefen davon. Es war einfach traumatisierend und unheimlich.«

Die Polizei soll den Schützen noch nicht gefasst haben. Das tragische Ereignis reiht sich ein zu den jüngsten Massakern in den USA: eines in Uvalde, Texas, bei dem 19 Schüler und zwei Lehrer in einer Grundschule getötet wurden und ein weiteres in einem Lebensmittelgeschäft in Buffalo, New York, bei dem 10 Menschen ums Leben kamen.