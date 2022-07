Attentat auf Parade zum 4. Juli Waffenterror am US-Nationalfeiertag

Schon wieder ein Massaker in den USA, ausgerechnet am Unabhängigkeitstag. Mindestens sechs Menschen starben, als ein Mann in einem Vorort von Chicago von einem Dach auf eine Festparade feuerte. Ein Verdächtiger wurde inzwischen gefasst.

, New York Von Marc Pitzke