Die Bilder wirken erschreckend vertraut: Menschen, die feiern wollen, fliehen in Panik, weil sie beschossen werden. Stunden nach einer tödlichen Schießerei in Chicago fallen auch in Philadelphia am US-Nationalfeiertag Schüsse, zwei Polizisten werden verletzt. Der Bürgermeister der Stadt ist verzweifelt und frustriert gleichermaßen.

Jim Kenney, Bürgermeister

»Es war ein entspannter, lockerer Tag. Das Wetter war wunderschön. Das Konzert war wunderschön. Aber wir leben in Amerika und wir haben den zweiten Verfassungszusatz und wir haben den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, der jedem sagt, dass er eine Waffe tragen kann, wann immer er will. Das ist wie in Dodge City. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, worum es in diesem Land gerade geht. Wir hatten heute einen wunderschönen Tag da draußen, abgesehen von irgendeinem Schwachkopf, der entweder aus dem Fenster geschossen hat oder von irgendwoher geschossen hat, der eine Waffe hat und sie wahrscheinlich nicht hätte haben sollen.«

In den USA hatte es in den vergangenen Wochen eine ganze Serie besonders blutiger Schusswaffenangriffe gegeben. Mitte Mai erschoss ein 18-Jähriger an einer Grundschule der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen. Zehn Tage zuvor hatte ein 18-Jähriger in und vor einem Supermarkt in Buffalo im Bundesstaat New York aus rassistischen Motiven zehn Menschen erschossen.

Jim Kenney, Bürgermeister

»Ich war vor zwei Wochen in Kanada und habe nie über eine Waffe nachgedacht. Die einzigen Leute in Kanada, die eine Waffe hatten, waren Polizeibeamte, und so sollte es hier auch sein. Aber solange ich lebe, wird das nie passieren. Es gibt eine Menge Verrückter mit Waffen, und sie können sie jederzeit bekommen, wenn sie wollen. Damit müssen wir leben.

Wenn ich die Möglichkeit hätte, Waffen zu verbieten, würde ich das tun. Aber die Legislative lässt uns nicht. Der US-Kongress lässt uns nicht. Der Gouverneur tut, was er kann. Unser Generalstaatsanwalt tut, was er kann. Aber dies ist ein Land der Waffen. Das ist verrückt. Wir sind das am stärksten bewaffnete Land der Weltgeschichte und eines der unsichersten. Solange die Amerikaner nicht entscheiden, dass sie die Waffen aufgeben wollen, werden wir dieses Problem nicht loswerden.«

Was den Bürgermeister verzweifeln lässt: Weitreichende Reformen der Waffengesetze scheitern immer wieder am Widerstand der Republikaner und am Einfluss der mächtigen Waffenlobby-Organisation NRA.

Jim Kenney, Bürgermeister

»Ich bin jeden einzelnen Tag besorgt. Es gibt kein Ereignis und keinen Tag, an dem ich nicht auf dem Rücken liege und an die Decke schaue und mich wundere und sorge. Alles, was wir in den letzten sieben Jahren in der Stadt erlebt haben, macht mir Sorgen. Ich genieße den 4. Juli nicht. Ich genieße den Nationalkongress der Demokraten nicht. Ich genieße den NFL-Draft nicht. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass etwas Schlimmes passiert.«

Die beiden verletzten Polizisten in Philadelphia konnten mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden. Doch auch in diesem Jahr sind rund um die Nationaltags-Feiern zahlreiche Menschen in den USA ums Leben gekommen – so wie in so vielen Jahren zuvor.