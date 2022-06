Mindestens 75 Menschen haben in Chile aufgrund der hohen Schadstoffbelastung durch die Schwerindustrie Vergiftungserscheinungen durch eingeatmete Gase erlitten. In den Städten Quintero und Puchuncaví im Westen des Landes lagen die Schwefeldioxid-Werte am Montag kurzzeitig fünfmal über den üblichen Werten, wie der Bürgermeister von Quintero, Rubén Gutiérrez, am Dienstag mitteilte. Mehr als 50 Kinder und mehr als 25 Lehrer seien »von den Auswirkungen der giftigen Gase betroffen« gewesen. »Die Gemeinden Quintero und Puchuncaví haben dies jahrzehntelang toleriert, aber das muss ein Ende haben«, sagte Gutiérrez.