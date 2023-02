5 / 17

Haus in Flammen: Angesichts der Lage rief die Regierung von Präsident Gabriel Boric den Notstand in der betroffenen Region in der Provinz Concepción im Zentrum des Landes aus. »Meine Aufgabe als Präsident besteht heute darin, dass alle erforderlichen Mittel für den Notfall zur Verfügung stehen und die Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht allein sind«, sagte Boric.