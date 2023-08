Rund 50 Jahre nach dem Militärputsch in Chile ist es in der Abgeordnetenkammer des südamerikanischen Landes zu einem Eklat gekommen. Auf Antrag der rechten Parteien wurde eine Erklärung verlesen, mit der das Parlament am 22. August 1973 der linken Regierung von Präsident Salvador Allende Verfassungsbruch vorgeworfen hatte. Das Misstrauensvotum wurde später als Rechtfertigung für den Militärputsch unter General Augusto Pinochet am 11. September 1973 herangezogen.