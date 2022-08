SPIEGEL: Sie sind Architektin und Stadtplanerin. Geht es auch darum, Santiago de Chile baulich zu verändern?

Huidobro Tornvall: Ja. Und es ist spannend für mich, eine Stadt für die Zukunft zu entwickeln, sie an Klimawandel und extreme Hitze anzupassen. Zuallererst müssen wir uns um die urbanen Hitzeinseln kümmern.

SPIEGEL: Was sind urbane Hitzeinseln?

Huidobro Tornvall: Wenn man die Temperatur in einer Stadt misst, dann gibt es Unterschiede. Sie liegen zwischen einem und fünf Grad – in derselben Stadt, am selben Tag, zur selben Uhrzeit. Das hat nichts mit dem Klima zu tun, sondern mit den speziellen Umweltbedingungen an einem Ort, den Gebäuden, der Infrastruktur. Es kann also gut sein, dass man in einem reichen, grünen Teil der Stadt 28 Grad misst – und in einem armen Viertel, das dicht besiedelt ist, wo es keine Parks gibt und problematische Materialien zur Konstruktion von Häusern verwendet wurden, 32 Grad. Das nennen wir eine urbane Hitzeinsel: erhöhte Temperaturen an bestimmten Orten in der Stadt.