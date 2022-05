China erhebt Anspruch auf Taiwan – und fliegt seit Längerem nahe der Insel. Nun sind in einem großen Manöver gleich 30 chinesische Flugzeuge in den sogenannten Verteidigungsluftraum von Taiwan eingedrungen. Darunter seien mehr als 20 Kampfjets gewesen, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Montagabend mit. Die taiwanischen Streitkräfte mobilisierten den Angaben zufolge Flugzeuge und Flugabwehrsysteme, um die Aktivitäten der chinesischen Flugzeuge zu überwachen.