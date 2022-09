Die Staatsanwaltschaft der Provinz Jilin in Nordostchina reichte die Anklage gegen Liu Yanping beim Mittleren Volksgericht in Changchun ein, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung der Behörde hieß. Dem 67-jährigen früheren Chef des Büros der Disziplinkommission in dem Ministerium wird vorgeworfen, »große Mengen« an Bestechungsgeldern kassiert zu haben.