Erstmals seit 2018 hat wieder ein US-Außenminister China besucht. Laut Antony Blinken sind sich beide Länder zumindest darin einig, dass die Beziehung besser gepflegt werden muss.

»Ich denke, es ist klar, dass beide Seiten sich über die Notwendigkeit einig sind, die Beziehungen zu stabilisieren«, sagte er bei einer Pressekonferenz in London. »Und wir haben spezifische Bereiche identifiziert, in denen Dialog und Zusammenarbeit für uns beide und auch für andere Länder in der Welt von Vorteil sein könnten.«