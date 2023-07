Wichtige Termine ausgelassen

Zuletzt war Qin am 25. Juni in der Öffentlichkeit gesehen worden. Er hatte an einem Treffen mit Staatsvertretern aus Russland, Sri Lanka und Vietnam teilgenommen. Wichtige Folgetermine ließ Qin ausfallen, darunter ein Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell Anfang Juli in Peking und ein Zusammenkommen mit US-Außenminister Antony Blinken in Indonesien vergangene Woche. Laut dem Außenministerium in Peking habe Qin aus gesundheitlichen Gründen nicht teilgenommen. Details nannte das Ministerium nicht.