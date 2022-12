Offiziellen Angaben zufolge sinken die Fallzahlen, doch die Pandemie ist hier noch nicht vorbei: China steckt seit Wochen in seiner bislang schwersten Welle an Coronainfektionen. Landesweit haben die Krankenhäuser Schwierigkeiten, der Anzahl an Covid-Fällen Herr zu werden. Peking meldete für vergangenen Sonntag 22.000 Patienten, die allein in der Hauptstadt Krankenhäuser aufgesucht haben.

Wang, Einwohner Peking

»Sich zu sorgen hilft nicht. Man sollte sich einfach schützen. Je mehr man sich sorgt, desto mehr beeinflusst es einen. Das Beste ist, sich zu schützen. Vielleicht sollten ältere Menschen weniger nach draußen gehen. Aber das war's.«

Gao Lin, Einwohnerin Peking

»Ich kann verstehen, dass die Menschen nicht rausgehen, vor allem bei Haushalten mit Alten und Kindern, wie bei mir. Ich respektiere jedermanns Wahl. Wenn jemand rausgehen und arbeiten will, dann unterstütze ich das. Aber es ist auch in Ordnung für andere, Angst zu haben und sich um die Gesundheit der Alten oder der Kinder zu sorgen. Es ist die eigene Entscheidung.«

Die Behörden kündigten angesichts regierungskritischer Proteste und einer schwächelnden Wirtschaft in der vergangenen Woche Lockerungen ihrer zuvor strikt durchgezogenen Null-Covid-Politik an.

Am Dienstag soll die chinesische Corona-App abgeschaltet werden. Auch großflächige Lockdowns soll es nicht mehr geben. Die strenge Testpflicht sowie Quarantäne- und Isolationsregeln werden gelockert. Das birgt ein erhebliches Risiko, denn China weist eine bedeutende Impflücke auf, vor allem bei älteren Menschen.

Ohnehin könnten die Fallzahlen rasch wieder ansteigen, da der Großteil der chinesischen Bevölkerung aufgrund der strengen Regeln bisher kaum mit dem Virus in Kontakt gekommen ist.