Vor dem Hintergrund des Besuchs der US-Repräsentantenhaus-Sprecherin Nancy Pelosi in Taipeh hat China nach Angaben seines Staatsfernsehens die angekündigten Militärmanöver nahe Taiwan begonnen. »Die Übungen beginnen«, erklärte der Sender CCTV am Donnerstag im Onlinenetzwerk Weibo. Die Manöver in den Gewässern um Taiwan sollen bis zum Sonntag laufen.