Xu Zhiyong soll 14 Jahre im Gefängnis sitzen

Xu wurde Human Rights Watch zufolge in der ostchinesischen Provinz Shandong zu 14 Jahren Haft verurteilt. Laut Luo Shengchun wird auch er für weitere vier Jahre seiner politischen Rechte beraubt.

Der ehemalige Rechtsprofessor wurde im Februar 2020 verhaftet, nachdem er eine Reihe von Internetbeiträgen veröffentlicht hatte, in denen er Präsident Xi für sein hartes Vorgehen angesichts der damals beginnenden Coronapandemie und bei regierungskritischen Protesten in Hongkong kritisiert hatte. Der frühere Dozent an der Universität für Post und Telekommunikation in Peking war Mitbegründer eines heute verbotenen Rechtshilfezentrums und einer Gruppe, die sich Neue Bürgerbewegung nannte. Auch Ding Jiaxi, früher ein Geschäftsanwalt, spielte eine Rolle in beiden Gruppen.