Viele Stationen in Italien

Italien beherbergt mit elf Stück laut dem Report die größte Anzahl an Polizeistationen. Die italienischen Stationen befinden sich in Rom, Mailand, Bozen, Venedig, Florenz, Prato – einer Stadt in der Nähe von Florenz, in der die größte chinesische Gemeinde Italiens lebt – und Sizilien.

Die von Safeguard Defenders durchgeführte Untersuchung stützte sich auf öffentlich zugängliche chinesische Aussagen und Daten und beschränkte sich auf Stationen, die von lokalen chinesischen Sicherheitsbehörden in Ländern mit einer großen chinesischen Gemeinschaft eingerichtet wurden.

Die Berichte der Organisation haben bisher laut CNN Ermittlungen in mindestens 13 verschiedenen Ländern ausgelöst und eine zunehmend hitzige diplomatische Auseinandersetzung zwischen China und Ländern wie Kanada entfacht, in denen es eine große chinesische Diaspora gibt.