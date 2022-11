Im Fall geht es um den BBC-Reporter Ed Lawrence. Er war nach eigenen Angaben in Shanghai festgenommen und von der chinesischen Polizei misshandelt worden. »Die BBC ist extrem besorgt über die Behandlung unseres Journalisten Ed Lawrence, der festgenommen und in Handschellen gelegt wurde, während er über die Proteste in Shanghai berichtete«, sagte ein Sprecher des britischen Senders.

Lawrence sei bei der Festnahme von Polizisten geschlagen und getreten worden, obwohl er als Journalist akkreditiert gewesen sei. Erst Stunden später sei er wieder freigelassen worden. Die Behörden behaupteten dann, Lawrence sei bloß in Gewahrsam genommen worden, um ihn vor einer Coronainfektion in der Menschenmenge zu schützen. Die BBC wies das als »keine glaubwürdige Erklärung« zurück.