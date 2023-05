Wie Augenzeugen indes der Nachrichtenagentur AFP berichteten, befinden sich seit Montag mehrere hundert Polizisten in dem Ort. Demnach planen die Behörden den Abriss von vier Minaretten und dem Kuppeldach der Najiaying-Moschee. Das hätten die Menschen in dem Ort verhindern wollen, gab eine Frau an. »Die Moschee ist ein Zuhause für Muslime wie uns«, sagte sie. In der Gegend leben zahlreiche Angehörige der muslimischen Hui.