Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes alarmieren Analysten nachhaltig. Das Gefüge aus nachlassendem Bauboom , unfertigen Wohnungen als unsicherer Wertanlage und der Finanzierung durch kommunale Geldmittel nennen manche Ökonomen gar das »Dreieck des Wahnsinns«. Hinzu kommen fehlende Jobs für eine stetig steigenden Zahl an Uni-Absolventen und eine Jugendarbeitslosigkeitsquote von deutlich mehr als 20 Prozent.

Und was macht China dagegen? Nichts. Groß angelegte Reformen etwa des Steuersystems? Fehlanzeige.

Hinter der äußeren Gelassenheit könnte ein Strategiewechsel im Inneren stehen: weg von den alljährlichen Wachstumsrekorden, hin zu mehr Autarkie und einer »China first«-Haltung. Trumpismus im autokratischen Sozialismus sozusagen, und nicht unbedingt ein Grund für westliche Ökonomen, sich hinsichtlich China zu entspannen.

Ist Chinas Wirtschaft schon in der Krise oder durchläuft sie nur eine Flaute? Wie will Xi Jinpings Regime das betonierte »Dreieck des Wahnsinns« entschärfen? Und was hat der stärker werdende Nationalismus mit der Strategie des Pekinger Herrschers zu tun? Darüber sprechen die SPIEGEL-Korrespondenten in China, Christoph Giesen und Georg Fahrion, in dieser Folge von Acht Milliarden.

Die aktuelle Folge hören Sie hier: