Unter anderem der Indopazifik-Sicherheitspakt Aukus zwischen Australien, Großbritannien und den USA führt zu Spannungen zwischen China und dem ozeanischen Land.

Annäherung an Saudi-Arabien

Während der Konflikt mit dem Westen immer deutlicher wird, versucht China einen langjährigen westlichen Verbündeten zu umwerben. Am Montag hatte das »Wall Street Journal« über einen bevorstehenden Besuch Xi Jinpings in Saudi-Arabien berichtet. Laut der US-Zeitung wolle China seinen Einfluss im Nahen Osten erweitern. Deshalb werde seit Monaten an einem Treffen zwischen Xi und dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman gearbeitet, das nun in der zweiten Dezemberwoche stattfinden solle. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte am Dienstag, er habe keine Kenntnis von den Berichten über Xis geplanten Besuch in Saudi-Arabien.