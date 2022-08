Besuch von US-Politikern China droht mit weiteren Manövern vor Taiwan

Schon als Reaktion auf Pelosis Besuch in Taiwan hatte China groß angelegte Militärübungen veranstaltet. Dabei wurden eine See- und Luftblockade Taiwans sowie eine mögliche Eroberung geübt. Auch kam es zu regelmäßigen Überquerungen der Medianlinie in der Mitte der Taiwanstraße von chinesischen Kampfjets. Selbst am Montag überquerten 15 Kampfflugzeuge der Volksbefreiungsarmee die Medianlinie, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium mit.