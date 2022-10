Es wirkt alles wie einstudiert: der Einmarsch der Führungsspitze der Kommunistischen Partei Chinas in der großen Halle des Volkes in Peking. Rund 2300 Delegierte sind zur Auftaktveranstaltung gekommen. Im Mittelpunkt des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages steht der Ausbau der Macht von Staatschef Xi Jinping, dessen Rede fast zwei Stunden dauert. Mit Spannung erwartet wurde vor allem seine Positionierung zu Taiwan.

Xi Jinping, Parteichef, Kommunistische Partei Chinas

»Über eine Lösung in der Taiwan-Frage müssen die Chinesen selbst entscheiden. Aufrichtig und mit bestem Willen bestehen wir auf eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan. Aber wir werden niemals unser Recht aufgeben, Gewalt anzuwenden und behalten uns vor alle notwendigen Schritte einzuleiten.«

Peking sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik an, während sich die demokratisch regierte Inselrepublik als unabhängig versteht. Die Drohungen Xis wies die Regierung Taiwans umgehend zurück. Konfrontation sei «definitiv keine Option für beide Seiten».

In Bezug auf die Proteste in Hongkong lobte Xi die Partei. Sie habe das "Chaos" beseitigt.

»Angesichts der turbulenten Lageveränderungen in Hongkong haben wir im Einklang mit der Verfassung und dem Grundgesetz faktisch die volle Kontrolle über die Sonderverwaltungszone ausgeübt.«

Die Realität sah allerdings aus. Gegen Demonstranten und Demokratieverteidiger wurde hart vorgegangen, bürgerliche Rechte wurden abgeschafft und ein drastisches Sicherheitsgesetz in Kraft gesetzt, das den Autonomiestatus Hongkongs untergräbt.

In Sachen Corona-Pandemie war Xi ebenfalls voll des Lobes.

»Besonders als wir mit Covid-19 konfrontiert waren, haben wir uns zuerst um die Menschen gekümmert, haben die Menschenleben an erste Stelle gesetzt. Wir haben eine dynamische Null-Covid-Politik verfolgt, indem wir mit dem Volk einen Kampf gegen die Pandemie geführt haben, um das Virus zu stoppen. Wir haben so gut wie möglich die Gesundheit der Menschen geschützt und haben so große Erfolge bei der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erzielt.«

Die extreme Null-Covid-Strategie Chinas, die harten Lockdowns in Millionenstädten haben jedoch zu großem Unmut in der Bevölkerung geführt und die chinesische Wirtschaft in eine Krise gestürzt. Um neues Wachstum zu schaffen, wolle China auf gute Ausbildung und auf Innovation setzen, sagte Xi - um unabhängiger von ausländischer Wissenschaft und Technologie zu werden.

Am kommenden Sonntag soll die Wiederwahl Xis verkündet werden. Normalerweise endet die Amtszeit des Parteichefs nach zehn Jahren. Das gilt allerdings nicht für den 69-jährigen Xi. Seit Staatsgründer Mao Zedong hat niemand autoritärer regiert als Xi Jinping.