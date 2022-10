Chinesische Machtdemonstration in der Uno »Ein schwarzer Tag für die Menschenrechte«

In einem Report haben die Vereinten Nationen die Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang dokumentiert. Diskutiert wird darüber aber nicht – weil Peking es so will und eine Mehrheit im Uno-Menschenrechtsrat organisiert hat.

, Peking Eine Analyse von Christoph Giesen