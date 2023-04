Peking wertet allerdings auch das Treffen Tsais mit McCarthy als Abkehr vom Prinzip der Ein-China-Politik, wonach die Interessen Chinas einzig durch den Regierungsapparat in Peking vertreten werden. Diesem folgen formal auch die USA und etwa Deutschland.

Die USA sind andererseits der wichtigste Verbündete des demokratisch organisierten Taiwan. Die Beziehungen zwischen Washington und Peking haben sich zuletzt deutlich verschlechtert.

Chinesische Machtspiele zu Macrons Besuch

Chinas Flottenmanöver fällt auch mit hochrangigem europäischem Besuch in China zusammen . Frankreichs Präsident Emmanuel Macron traf am Mittwoch zu seiner ersten Visite seit mehr als drei Jahren in Peking ein. In ausgiebigen Gesprächen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping am Donnerstag und Freitag will Macron Spielräume erkunden, um neue Initiativen voranzubringen, verlautete aus dem Élyséepalast.