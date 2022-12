Trotz steigender Infektionszahlen hält China an der Aufhebung der Corona-Beschränkungen fest. Nun sollen Menschen auch mit Corona-Symptomen in einer der größten Städte Chinas wieder »ganz normal« zur Arbeit gehen. »Leicht symptomatische« Angestellte der Regierung, der Partei und des Staates in der 32-Millionen-Einwohner-Stadt Chongqing im Süden des Landes könnten »nach persönlichen Schutzmaßnahmen entsprechend ihrer körperlichen Verfassung und den Erfordernissen ihrer Arbeit ganz normal arbeiten«, berichtete die Zeitung »Chongqing Daily« am Montag unter Berufung auf eine Mitteilung der städtischen Behörden.