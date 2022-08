In China hat die seit zwei Monaten andauernde Hitzewelle in Kombination mit einer schweren Dürre massive Auswirkungen auf Menschen und Wirtschaft. In der Provinz Sichuan kommt es in Haushalten zu Stromausfällen, Fabriken müssen die Arbeit drosseln oder einstellen. Die Region bezieht ihre Energie vor allem aus Wasserkraft.