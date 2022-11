Es wird erwartet, dass sowohl Xi als auch Michel am G20-Treffen in Bali am kommenden Dienstag und Mittwoch teilnehmen werden. Seit 2019 betrachtet die EU die Volksrepublik China offiziell als Partner, wirtschaftlichen Konkurrenten und systemischen Rivalen. Der außenpolitische Dienst der EU erklärte vergangenen Monat in einem Papier, dass Peking nun in erster Linie als Konkurrent betrachtet werden sollte, der »eine alternative Vision der Weltordnung« vertritt.