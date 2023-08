Hebei kommt nicht zur Ruhe

In der Stadt Yushu in der Provinz Jilin mussten wegen Überschwemmungen rund 19.000 Menschen evakuiert werden.

In der Provinz Hebei in der Nähe von Peking, wo es in den letzten Wochen zu den schlimmsten Überschwemmungen in der Region kam, gaben die Behörden am Samstag erneut eine Warnung vor Regenfällen heraus.