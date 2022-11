Kritiker werfen der Regierung vor, dass die strengen Coronamaßnahmen den Rettungseinsatz behindert hätten. Was als Forderung nach einem Ende der Pandemie-Politik begann, wurde schnell zu einer breiteren Protestwelle, die den Wunsch nach einem politischen Wandel äußerte.

Als Reaktion auf die Proteste erhöhte die Staatsführung in Peking bereits die Polizeipräsenz in den Großstädten massiv. Journalisten berichteten am Dienstag von hunderten Streifenfahrzeugen und Beamten auf den Straßen der Hauptstadt Peking und Shanghais.