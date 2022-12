Londons Außenminister »enttäuscht«

Der britische Außenminister James Cleverly drückte in einer Erklärung an das britische Unterhaus seine Enttäuschung aus, dass keiner der sechs nun vor Gericht gestellt würde, berichtet die BBC : »Ich bin enttäuscht, dass diese Personen nicht befragt werden oder sich der Justiz stellen müssen. Nichtsdestotrotz ist es richtig, dass die Verantwortlichen für die schändlichen Szenen in Manchester nicht mehr – oder in Kürze nicht mehr – als Konsularbeamte im Vereinigten Königreich akkreditiert sind.«

Er fügte hinzu, dass die Abberufung Zhengs und der fünf weiteren Diplomaten die Ernsthaftigkeit der britischen Reaktion auf den Vorfall zeige: »Wir werden uns auf der Weltbühne und im eigenen Land weiterhin an die Rechtsstaatlichkeit halten und erwarten, dass andere dies ebenfalls tun«, sagte er.