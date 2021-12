Einfluss aus China Hongkonger Universitäten entfernen weitere Tiananmen-Mahnmale

Hongkong war jahrzehntelang der einzige Ort in China, an dem ein Gedenken an die Toten des Tiananmen-Massakers 1989 toleriert wurde. Nun wertet der Staat die Erinnerung als »umstürzlerisch« – und an den Universitäten verschwinden weitere Kunstwerke.