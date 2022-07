China hatte unterdessen für Samstag ein Militärmanöver in der Nähe Taiwans angekündigt. Dabei sollte auch scharfe Munition zum Einsatz kommen. Chinas Luftwaffe untermauerte den Anspruch der Regierung in Peking auf die Insel am Sonntag mit martialischen Worten. »Die Luftwaffe hat den entschiedenen Willen, das volle Vertrauen und hinreichende Fähigkeiten, die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen«, sagte ein Luftwaffensprecher am Sonntag. Die Volksrepublik China habe genügend Kampfjets, um »die kostbare Insel unseres Mutterlands« einzukreisen.«