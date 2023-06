China strebe eine friedliche »Wiedervereinigung« an, werde aber nicht zulassen, dass die in Taipeh regierende Fortschrittspartei (DPP) die Unabhängigkeit anstrebe, sagte General Li Shangfu. »Wir werden niemals versprechen, von dem Einsatz von Gewalt abzusehen«, zitierten ihn chinesische Staatsmedien von dem Treffen am Vortag. »China muss vereint werden.« Die chinesische Führung werde die nationale Souveränität und territoriale Integrität entschieden verteidigen.