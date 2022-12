Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bei einem Treffen mit Vertretern Chinas zudem mehr Transparenz über das Infektionsgeschehen im Land angemahnt. Bei dem Austausch am Freitag sei die chinesische Seite zum wiederholten Mal gebeten worden, präzise Daten in Echtzeit zu erheben und mit der WHO zu teilen, hieß es. Zu den von der WHO geforderten Angaben gehörten »mehr Daten zu genetischer Sequenzierung« sowie Daten zu »Krankenhauseinlieferungen, Intensivstationsauslastung und Todesfällen«.