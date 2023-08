Teile Südchinas und Hongkong bereiten sich auf den sich der Küste nähernden Super-Taifun »Saola« vor. Nach Messungen des Wetterdienstes in Hongkong erreichte der Taifun rund 370 Kilometer vor der Küste eine Windstärke von bis zu 200 Kilometern pro Stunde. In mehreren Städten in der südchinesischen Provinz Guangdong wurde der Schuljahresbeginn verschoben, in der Sonderverwaltungszone Hongkong wurden zahlreiche Flüge annulliert.