KP-Gründungsjubiläum Parolen und Pomp in Peking

An der aufwendigen Zeremonie in Peking nahmen Tausende Sänger teil, die patriotische Lieder sangen. Aber der Hauptdarsteller beim 100. Geburtstag von Chinas KP war natürlich Staatschef Xi. Die Propagandafeier in Bildern.