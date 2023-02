Am Donnerstagabend hatte das Pentagon erstmals mitgeteilt, dass sich ein derartiger Ballon seit Tagen im Luftraum der USA befinde (lesen Sie hier, was ein Ballon für die Spionage taugt). US-Außenminister Antony Blinken hatte seine für die kommenden Tage geplante Chinareise deshalb kurzfristig am Freitag abgesagt. Blinken kritisierte China für sein Verhalten scharf.

Die USA hatten den Ballon schließlich am Sonntag vor der Atlantikküste von South Carolina mit einer Rakete abgeschossen. Nach dem Abschuss des Ballons über den USA läuft die Bergung der Trümmerteile. Die Bundespolizei FBI beteiligt sich an der Auswertung. Die Trümmer lagen rund 11 Kilometer vor der Küste in relativ flachem Wasser. Taucher sind bereits vor Ort.