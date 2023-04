Damit distanzierte sich die Außenamtssprecherin vor der Presse nur indirekt von der Aussage von Chinas Botschafter in Paris, Lu Shaye. Dieser hatte die Unabhängigkeit von den früheren Sowjetrepubliken in einem TV-Interview infrage gestellt. China habe sich in Fragen der Souveränität »objektiv und unparteiisch« verhalten, sagte die Sprecherin nur auf die Frage, ob die Volksrepublik die Ukraine für ein souveränes Land halte. »China respektiert den Status der früheren Sowjetrepubliken und souveränen Länder nach der Auflösung der Sowjetunion«, hieß es weiter.