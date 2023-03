Die KP-Führung Peking ärgert sich immer wieder über Besuche von westlichen Politikerinnen und Politikern in Taiwan. Für Peking gehört Taiwan zur Volksrepublik, die Insel selbst betrachtet sich längst als souverän. Zuletzt hatte ein Besuch der damaligen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan für deutliche Spannungen gesorgt. Auch der anstehende Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA hat die Regierung in Peking verärgert.