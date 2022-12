Die Volksrepublik China hat einen neuen Außenminister. Der bisherige Botschafter des Landes in den USA, Qin Gang, tritt den Posten mit sofortiger Wirkung an. Der 56-jährige Vertraute von Präsident Xi Jinping löst Wang Yi ab, der das Amt die vergangenen zehn Jahre innehatte, wie der staatliche Hörfunk sowie wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag berichteten.